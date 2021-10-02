Ekvador'da cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekvador'da cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ekvador'da cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirildi

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmanın ardından ülke genelindeki hapishanelerde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirilirken, hapishanelerdeki kalabalığın azaltılması için 2 bin kişiye af çıkarılması bekleniyor.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmanın ardından ülke genelindeki hapishanelerde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirilirken, hapishanelerdeki kalabalığın azaltılması için 2 bin kişiye af çıkarılması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında 29 Eylül'de çıkan çatışmada can kaybı 118'e yükseldi. İçişleri Bakanı Alexandra Vela Quito gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 3 bin 600 asker ve polis görevlendirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 41'inin kimliği tespit edildi

Quito, adli birimlerin 41 kurbanın kimliğini tespit ettiğini ve kurbanların 21'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için af gündemde

Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için yaklaşık 2 bin kişiye af çıkarılmasının gündemde olduğunu belirterek, af konusunda yaşlı, kadın, engelli ve ölümcül hastalıkları olan mahkumlara öncelik vermeyi hedeflediklerini belirtti. Garzon ayrıca, ülke genelindeki cezaevlerinde 39 bin mahkumun bulunduğunu aktardı.

Ekvador'da cezaevlerinde şiddet

Ülkede şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti. - GUAYAQUIL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

 Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Kubilay Aka Pınar Deniz Gülben Ergen
Spor Abdullah Avcı Balotelli Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ekvador'da cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:16:14. #1.11#