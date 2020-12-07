Ekvador'da cezaevinde mahkumlar arasında kavga: 8 ölü, 7 yaralı
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Ekvador'da cezaevinde mahkumlar arasında kavga: 8 ölü, 7 yaralı

07.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:38
Ekvador'da cezaevinde mahkumlar arasında kavga: 8 ölü, 7 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeybatısındaki Esmeraldas hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeybatısındaki Esmeraldas hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas kentindeki cezaevinde, iki grup arasında çıkan kavgada 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 mahkum yaralandı.

Yetkililer, olayların iki suç örgütü üyelerinin hapishaneyi kontrol altında tutma mücadelesi nedeniyle çıktığını söyledi.

Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği hapishanede olaylar kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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