Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 118'e ulaştı - Haberler
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Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 118'e ulaştı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 118'e ulaştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı 80'ni geçti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı 80'ni geçti.

Ekvador basınında çıkan habere göre, çatışmanın çıktığı hapishanede kontrolün tamamen sağlanmasının ardından 2 ceset daha tespit edildi.

Böylece ölen mahkumların sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı da 80'ni aştı.

Yetkililer, ülkedeki tüm cezaevlerinde güvenliğin arttırıldığını belirterek, muhtemel isyan ve çatışma çıkabilecek yerlerde sıkı denetimler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan çok sayıda asker ve polis, çatışmanın yaşandığı hapishanedeki bütün koğuşlarda, kesici alet, silah ve el yapımı bomba araması yaptı.

Ayrıca Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 24'ünün kimliğinin teşhis edildiği açıklandı.

Olağan üstü hal ilan edilmişti

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağan üstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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