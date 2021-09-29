Ekvador'da cezaevinde çatışma: 24 ölü, 48 yaralı

Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevinde sabah saatlerinde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada el yapımı bomba, silah ve bıçakların kullanıldığı belirtildi. Cezaevi yetkililerine göre çatışma sonucu 24 mahkum hayatını kaybederken, 48 mahkum yaralandı. Olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ve askerin cezaevine sevk edildiği, 5 saatlik operasyonun ardından öğleden sonra kontrolün yeniden sağlandığı aktarıldı. Guayas Valisi Pablo Arosemena cezaevi önünde düzenlediği basın toplantısında düzenin yeniden sağlandığını ifade etti.

EKVADOR'DA CEZAEVLERİNDEKİ ŞİDDET

Ülkede 22 Temmuz'da iki farklı hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

(İHA)