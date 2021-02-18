Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem

18.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:14
Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin güneydoğusundaki Zamora kentine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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