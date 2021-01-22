Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem

22.01.2021 06:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 06:56
Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 16 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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