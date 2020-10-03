Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

03.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:18
Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 11 bin 495, Bolivya'da 8 bin 45 ve Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 2 bin 386'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 11 bin 495, Bolivya'da 8 bin 45 ve Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 2 bin 386'ya yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 495'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 950 artışla 139 bin 534'e, iyileşenlerin sayısı 112 bin 296'ya ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 44 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 45'e yükseldi.

Vaka sayısının 503 artarak 136 bin 219'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 96 bin 564 oldu.

Honduras'ta ölü sayısı 2 bin 386

Honduras basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artarak 2 bin 386'ya, vaka sayısı ise 671 artışla 78 bin 269'a ulaştı.

Ülkede 29 bin 978 kişi virüsü yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Falcao Arda Turan Eddie Newton Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekvador, Bolivya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 22:20:01. #1.14#
title