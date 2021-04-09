Ekvador'a 300 bin doz Sinovac aşısı ulaştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'a Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 300 bin doz getirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'a Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 300 bin doz getirildi.

Aşıların teslim törenine katılan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, burada yaptığı açıklamada, mayısın ilk haftasına kadar 1 milyon doz aşının daha kendilerine gönderileceğini belirtti.

Moreno, ülkede aşı kampanyası devam ederken halktan Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin elden bırakılmamasının önemine değinerek, "Aşıların ülkeye gelmesi bizi çok umutlandırıyor ancak bizim maske takmamızı, ellerimizi yıkamamızı ve mesafemizi korumaya devam etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 58 artarak 17 bin 115'e, vaka sayısı 2 bin 15 artışla 341 bin 619'a yükseldi.

Ülkede 290 bin 314 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan