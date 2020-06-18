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Ekuban Trabzonspor'da kendini buldu

Trabzonspor'un gelecek vadeden genç yıldızı Calep Ekuban, gösterdiği performansla takımına hayat verirken, futbol kariyerinin ise en iyi dönemini bordo-mavili takımda yaşıyor.

Ekuban Trabzonspor'da kendini buldu
18.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:01

Trabzonspor'un gelecek vadeden genç yıldızı Calep Ekuban, gösterdiği performansla takımına hayat verirken, futbol kariyerinin ise en iyi dönemini bordo-mavili takımda yaşıyor.

İngiltere Championship ekibi Leeds United'da kötü bir sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, yükselen performansıyla birlikte bordo-mavili takımın kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor'un, İngiliz kulübü Leeds'e 1 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ekuban, futbol kariyerinde yeni bir dönem başlatırken, attığı gollerin yanı sıra verdiği kritik paslarla zorlu müsabakalarda takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı.

En çok formayı Trabzonspor'da giydi

Ekuban, futbol kariyerinde en uzun süreli formayı Trabzonspor'da giydi. 63 resmi maçta bordo-mavili formayı giyen oyuncu 37 maçta sahaya ilk on birde çıktı. Söz konusu maçlarda 17 gole imza atan oyuncu 12 asiste imza attı. Ekuban bu sezon Süper Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupasında 27 maçta forma giydi. Söz konusu maçlarda 9 gol atan oyuncu 9 da asist yaptı.

Antrenmanda talihsiz sakatlık yaşadı

Sezonu Avrupa Kupası maçlarıyla açan Trabzonspor'da Ekuban, performansıyla fırtına gibi başladığı 2019-2020 sezonunda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Avrupa'da oynadığı 4 maçta 4 gol atarken, ligde ise sakatlık öncesi oynadığı 3 maçta 1 gol kaydetmişti. 7 resmi maçta 5 gol atarak söz konusu dönemde takımın en folcü ismi olmuştu. Antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ekuban'ın sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edildi. Ameliyat masasına yatan oyuncu tedavi ve reabilitasyon sürecinin ardından 1 Aralık 2019 oynanan Galatasaray maçıyla sahalara döndü.

Akıllara gelen kritik pasları

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Calep Ekuban'a sahada önemli görevler yüklemiş durumda. Takımın hem ofansif gücüne hem de savunma gücüne katkı veren oyuncu sahada kaldığı süre boyunca kritik paslara da imza atıyor. Özellikle Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçta bordo-mavililerin 2-1 yenik sürdürdüğü maçın 90 dakikasında sağ taraftan Sörloth'e verdiği akıl dolu pas ile Trabzonspor sahada 2-2 eşitliği yakalamıştı. Lig'in 27. haftasında ise 1-2 devam eden Göztepe maçında sol taraftan verdiği pasla Abdulkadir Ömür'ün önüne bıraktığı meşin yuvarlak filelerle buluşmuştu. Bu golle Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupasında son oynadığı Fenerbahçe müsabakasında karşılaşma 1-1 devam ederken sol taraftan getirdiği topu Sörloth'ün önüne bırakmıştı. Golcü oyuncuya ise meşin yuvarlağı boş kaleye bırakmak kalmıştı. Bu maçta Sörloth'un attığı 2. golün asistini Ekuban yaptı.

Calep Ekuban'ın bu sezon Süper Lig'de, Kupada ve Avrupa'da attığı goller ve asitleri ise şöyle:

Süper Lig

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 (1 gol)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 (1 asit)

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2 (1 asit)

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2 (1 gol)

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1 (1 gol)

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-3 (1 asist)

Göztepe-Trabzonspor: 1-3 (1 gol) (1 asist)

Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor-Altay: 4-1 (1 gol)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 (1 asist)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3 (2 asist)

Avrupa Kupası

Sparta Prag-Trabzonspor: 2-2 (1 gol)

AEK Atina-Trabzonspor: 1-3 (3 gol) - TRABZON

Kaynak: İHA

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