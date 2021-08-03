Ekuban, Genoa ile görüşmek için İtalya'ya gitti
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Ekuban, Genoa ile görüşmek için İtalya'ya gitti

Ekuban, Genoa ile görüşmek için İtalya'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Ekuban, İtalya'nın Genoa takımıyla transfer görüşmesi yapmak için bu ülkeye gitti.

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Ekuban, İtalya'nın Genoa takımıyla transfer görüşmesi yapmak için bu ülkeye gitti. Ganalı futbolcunun, Genoa ile imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Celab Ekuban, transfer görüşmeleri yapmak için kulüpten izin alarak İtalya'ya gitti. İtalyan ekibi Genoa ile bir süredir temas halinde olan Ekuban, bu kulüple son görüşmeleri gerçekleştirecek. Önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymesi beklenen golcü futbolcunun, herhangi bir pürüz olmaması halinde Genoa ile anlaşmaya varması bekleniyor. 27 yaşındaki Ganalı forvet, İtalya doğumlu ve İtalya vatandaşlığı bulunuyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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