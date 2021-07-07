Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı açıklandı.
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır" denildi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı