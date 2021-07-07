Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak

Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı açıklandı.

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Younes Belhanda Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:58:15. #1.15#

title