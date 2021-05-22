Ektikleri kenevirleri sulamaya giderken yakalandılar
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Ektikleri kenevirleri sulamaya giderken yakalandılar

Ektikleri kenevirleri sulamaya giderken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasa dışı ektikleri kenevirleri sulamaya giden 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yasa dışı ektikleri kenevirleri sulamaya giden 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde M.S. (26), O.S. (30), ve H.D. isimli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, yasa dışı ekilen kenevirleri suladığını gördükleri 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Yapılan kontrolde 327 kök kenevir bitkisi (30-100 cm) ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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