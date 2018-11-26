Ekspres Yolcu Treni Kazasına İlişkin Açıklama

Divriği-Sivas bölgesel Ekspres yolcu treni kazasında 8 yolcu hafif şekilde yaralandığı, iş treni makinistinin ayağı kırıldığı ve olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bugün saat 10.15'de Divriği-Sivas hat kesiminde Bostankaya İstasyonunda hizmet treninin manevrası esnasında, Divriği- Sivas bölgesel Ekspres yolcu treni ile istasyon girişinde çarpışarak kaza meydana geldi. TCDD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, hizmet treninin makinası ve 4 vagonunun deraylı vaziyette olduğu belirtilerek, "Kaza sonucunda 8 yolcu hafif şekilde yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İş treni makinistinin ayağı kırılmıştır. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA