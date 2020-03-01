"Ekspertize götürmeden sıfır araç bile almayın"

01.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:08

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.