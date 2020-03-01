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"Ekspertize götürmeden sıfır araç bile almayın"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı.

01.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:08

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı , "Tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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