Ekspertiz sektöründe ipler kurumsal firmaların elinde

23.09.2019 10:06

Yönetmeliğin esaslarını yerine getiren kurumsal firmalar sektörde güven noktası olma yolundaki hedeflerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Kurumsal firmalara ve alıcılara uluslararası tecrübesi ile bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalardan biri olan TÜV SÜD D-Expert'de sektörde öncü olma amacıyla şubeleşme yatırımlarına devam ediyor. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ekspertiz sektörüne farklılık getiren TÜV SÜD D-Expert Kocaeli şubesinin ardından 9. Şubesini Antalya Kepez'de açtı. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger '' Hizmet ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi genişletmenin yanı sıra müşterilerimize en hızlı şekilde hizmet verebilmek adına da geliştirmeler yapıyoruz'' dedi.

İkinci el araç sektöründe yapılan düzenlemelerle ekspertiz merkezi açma standartları belirlenirken, yatırımlarına hız veren ekspertiz firmaları da kurumsallaşma yolunda dev adımlar atmaya başladı. 2018 yılında başladığı şubeleşme süreciyle, sektör de adından söz ettirmeye başlayan Tüv Süd D-Expert yeni şube açılışıyla Antalyalı alıcıları da profesyonel ve bağımsız hizmet anlayışıyla buluşturdu. Açılışta konuşan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger '' Hizmetimizi en üst seviyelere taşımak ve sektörde öncü olmak amacıyla çalışmaktayız. Hizmet kalitesini tescilleyerek güven sağlayanların, güçlenerek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple yönetmeliğe uygun hareket etmemizin yanında müşterilerimize verdiğimiz güven duygusuyla birlikte de sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz '' dedi.

Kurumsallaşma alanında çalışmalar yapan markaların büyümeyi sürdürdüğü sektörde, hayata geçirilen yeni düzenlemelerle de alıcılara güven ortamı sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler