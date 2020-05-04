Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı
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Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı
04.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:36

Kütahya'nın Emet ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulansın olay yerine vardığında eksozu koptu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulansın olay yerine vardığında eksozu koptu.

Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü, pazar günü olması dolayısıyla sanayi kapalı olduğu için, Emet ilçesinde tamirci olan İbrahim Kaygusuz adlı kaynak ve makas tamiri işleri yapan ustayı telefonla arayıp durumu anlattı. Hiç düşünmeden pazar günü olamsına rağmen işyerini açan ve ambulansı tamir eden İbrahim Kaygusuz, tamir işini bitirdikten sonra kendisine yapılmak istenen ödemeyi kabul etmedi.

Kaygusuz yaptığı açıklamada, "Gece gündüz bizler için çalışan sağlık çalışanlarımızın ambulansı bozulmuş ve beni aradılar. Aracın tamirini pazar tatili olduğunu düşünmeden yaptım. Ücret alamazdım. Bu benim vatandaşlık görevimdi. Rabbim içinde bulunduğumuz zor günlerde onaların yardımcısı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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