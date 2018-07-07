Erzincan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince Ekşisu Mesire Alanına kanatlı hayvan barınağı oluşturuldu.

Yaklaşık 70 çeşit kanatlı hayvana yuva olacak barınak ile ilgili olarak Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yaptığı açıklamasında; Erzincan Belediyesi olarak kente verdikleri önemi her alanda gösterdiklerini söyledi.

Başkan Başsoy;"İlimizde kanatlı hayvan barınağı daha önceden hayvan barınağımızda bulunmaktaydı.Kanatlı hayvan barınağımızı misafir hacminin daha fazla olduğu daha geniş bir alan olan Ekşisu Mesire Alanına taşıdık.Böylelikle halkımız doğa ile iç içe olan bölgede çocuklarına Erzincan'da göremeyeceği kanatlı hayvanları tanıtmış olacak.Erzincan'da yediden yetmişe herkese hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz.Şehrimize hayırlı olsun"dedi. - ERZİNCAN