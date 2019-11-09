Ekşioğlu'ndan kızına doğum gününde "Aleyna Tilki" süprizi !

Ekşioğlu'ndan kızına doğum gününde "Aleyna Tilki" süprizi !

Cihan-Katerina Ekşioğlu çiftinin kızları Selen Ekşioğlu' nun 7.Yaş doğum günü dün akşam Beykoz Konakları sosyal tesisinde muhteşem bir kutlama ile gerçekleşti.

09.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:38
Ekşioğlu'ndan kızına doğum gününde

Enjoy Organizasyon tarafından , "Fashion Party' temalı doğum gününde ,sahneye podyum kurularak ,Selen ve arkadaşları için defile başlatıldı. Babasının süprizinden habersiz podyumda yürüyen Selen'in yanına bir anda hayranı olduğu gelerek, herkesi şaşırttı.. Birlikte hem podyumda yürüyen hem de şarkı söyleyen Aleyna Tilki ve Selen, çocukların da katılmasıyla eğlenceli dakikalar yaşadılar, bol bol fotoğraf çekildiler.

Pastayı, Aleyna Tilki ile birlikte üfleyen Selen, dileğini gerçekleştiren babasını öpücüklere boğdu.

Kaynak: Bültenler
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