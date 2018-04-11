Dereli Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen Eksik Yanımı Tamamla Projesi kapsamında öğrenciler bale gösterisi izledi.

İlçedeki ortaokul öğrencileri Samsun'a giderek Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne ait Arda Boyları Bale Gösterisi'ni izleme şansı yakaladı.

Öğrenciler, daha sonra Bandırma Vapuru'nu ziyaret edip hayvanat bahçesi ile kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.