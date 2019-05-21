Eksik Pusula', 'Çalıntı Seçim' İddiaları, Ysk Kararı...imamoğlu Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal etmesine şaşırmadığını dile getirdi.

"Ben İstanbul'a hizmet etmek istedim. 24 saatin hiçbir evresinde iptal seçeneğini gündemime almadım" diyen İmamoğlu, "Benim bir analizim var elbette sürece dair. Demokrasi adına öfke duydum. Öfkem dışa dönük değildir. Umutsuz olmadım hayatımda. Açtığı sayfanın farkındaydım." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle