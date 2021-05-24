Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
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Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı

Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da güvenlik kamerası kurulumu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi iş yerinde uğradığı şişeli saldırıda başından yaralandı.

Antalya'da güvenlik kamerası kurulumu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi iş yerinde uğradığı şişeli saldırıda başından yaralandı. Şüpheli kısa sürede yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 680 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Mehmet Yaldız, iş yerine bir süre önce güvenlik kamerası sistemi taktırdı. Sistemde eksiklikler olması nedeniyle Yaldız, Ömer E.'ye ücretinin yarısını ödemedi. Yaldız, kamera sistemindeki sorunları gidermesi halinde Ömer E.'ye parasını ödeyeceğini söyledi. Öğle saatlerinde iş yerine gelen Ömer E. ile Mehmet Yaldız arasında bu nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada Ömer E., Yaldız'ın başına raflardaki alkol şişeleri ile vurdu. Yaldız, başından yaralanıp kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Boynundan kanlar akan Yaldız'a ilk müdahaleyi kardeşi yaptı. Yaldız, daha sonra ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Yaldız polise verdiği ifadesinde, "Çalışanımız değil burada kamera işi yaptı sadece. Kayıt cihazı arızalı onun değişmesi lazım. Sen git kamera cihazını al gel buraya tak, neyse alacak verecek altını üstünü halledelim dedim. Adam inatla beni dışarıda çıkarmaya çalıştı. Sonra buraya çıktı, başıma şişe ile vurdu" dedi.

Şüpheli, Yunus Timleri tarafından yakın bir noktada yakalandı. - ANTALYA

Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı
Eksik işi tamamlamasını istediği kişinin şişeli saldırısına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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