Eksik gramajlı ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaptığı denetimde eksik gramajlı olduğu belirtilen 72 ekmeği ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, belediyeye gelen şikayetler üzerine yaptığı denetimlerde tezgahlarda satılan 72 ekmeğe gramajı düşük olduğu için el koydu.

Zabıta tarafından iş yerleriyle ilgili yasal işlem başlatılırken el konulan ekmekler de Dervişpaşa Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Zabıta amiri Sedat Balta, eksik gramaj konusunda daha önce iş yerlerinin uyarıldığını, yapılan denetimlerde el konulan ekmekleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA