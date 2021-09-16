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Eksik gramajlı ekmek satanlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eksik gramajlı ekmek satanlara ceza yağdı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, ekmek fırınları ve unlu mamüller satan marketleri denetledi. 17 iş yerine farklı sebeplerle cezai müeyyide uygulandı. Ekipler, iş yeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve covid-19 tedbirlerine uyulması gibi konularla kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde sonucu kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri sahipleri hakkında zabıt tutuldu. Toplam 7 iş yerine ruhsata aykırı faaliyet, 1 iş yerine genel temizlik ve 9 iş yerine eksik gramajdan cezai müeyyide uygulandı. Eksik gramajlı ekmekler zabıta ekiplerince müsadere edildi. - BURSA

Eksik gramajlı ekmek satanlara ceza yağdı

Eksik gramajlı ekmek satanlara ceza yağdı

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