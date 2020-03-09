Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza - Haber
Zonguldak, Zabıta, Güncel

Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:05
Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.


Zonguldak'ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi. Ekmek ve simit gramajları denetimi neticesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 06.02.2020 tarih ve 8-12 sayılı kararına aykırı olarak eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin sıklaşarak süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Sinan Akçıl Berkay Şahin Gülben Ergen
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:50:17. #1.14#