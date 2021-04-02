Eksik Galatasaray kritik virajda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eksik Galatasaray kritik virajda

Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor
Eksik Galatasaray kritik virajda

Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor

Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok.

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi Atilla Karaoğlan olacak.Şampiyonluk yolundaki kritik viraj öncesi Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Çaykur Rizespor maçında gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düşen DeAndre Yedlin, Marcao ve Luyindama yarın forma giyemeyecek. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın da hastalıkları sebebiyle oynayamayacak olması takımdaki eksik sayısını artırdı. Öte yandan, Kerem Aktürkoğlu da adalesinden sakatlandı. Birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak Hatayspor karşılaşmasına hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyu oyun sistemi ve karşılaşmanın şifreleri üzerinde çalıştı.TEK SANTRFORA DÖNÜŞSon iki maçta sahaya çift santrfor sistemiyle çıkan Galatasaray'da teknik patron Terim, Hatayspor karşılaşmasının ana planını tek santrfora göre yaptı. Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda savunmanın merkezinde Donk'un yanında genç Ozornwafor hazırlandı. Sağ bekte ise Yedlin'in yerine Martin Linnes düşünülüyor. En ileriye Kolombiyalı yıldız Falcao planlanırken, Sofiane Feghouli de 11'e monte edilecek.YOLCULUK BUGÜNGalatasaray bugün Florya'daki son çalışmasını yapıp saat 16.00'da uçakla Hatay'a hareket edecek.TERİM'SİZ KAYIP 5 PUANBu arada, teknik direktör Fatih Terim'e Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından onandı. Tecrübeli teknik adam kulübede görev yapamayacak. Takımın başında sahaya Levent Şahin çıkacak.Galatasaray bu sezon Fatih Terim'siz 4 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar Terim'siz ilk 2 maçını kazansa da sonraki 2 maçta sıkıntı yaşamış, bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2 puan bırakmış, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup olmuştu.Sarı-kırmızılıların Fatih Terim'siz çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Galatasaray-Göztepe: 3-1Trabzonspor-Galatasaray: 0-2Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

- Kırmızılılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eksik Galatasaray kritik virajda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:47:43. #1.16#
title