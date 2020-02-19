Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı

19.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:20

Birçok kişi eksik dişlerle yaşamını sürdürmeye çalışsa da gerçek şu ki; eksik dişler birçok olumsuzluğu ve hastalığı da beraberinde getirebilir.

* Ağzımızda eksik dişlerle ne kadar zaman yaşayabiliriz?

Eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik hastalıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.

* Bunun sağlığımıza nasıl etkileri olur. tNe gibi sorunlar çıkar?

Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekecektir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1,5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşılmayacağından kolayca dişimize tekrar ulaşabiliriz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DE ETKİLER

* Tedavi edilmezse bu sorunlara neye yol açar?

Eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucunda dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik sorunlar ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.

TÜM EKSİK DİŞLERİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN?

* Diş eksiklikleri nasıl tamamlanabilir? Hangi yöntemler kullanılır?

Diş eksiklikleri eksik diş sayısına göre farklı yöntemlerle tamamlanabilir. Eğer tek bir diş eksikliği varsa 1 adet implant veya 3 dişten oluşan bir köprü yardımı ile tamamlanabileceği gibi ağzında hiç dişi olmayan kişilere de tek bir çene için 6 implant yaparak sabit porselen dişler ile tüm eksik dişlerini tamamlamak mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji ile akıllı hidrofilik implantların kullanımı sayesinde ağzında hiç dişi olmayan hastalarımızın 1 haftada sabit porselen dişleri de yapılabilmektedir. Bu sayede diş eti çekilmesi ve iltihaba bağlı kemik erimesi sebebiyle dişlerini kaybeden hastalar hiç dişsiz kalmadan yine sabit ve sağlıklı dişlere kavuşabilmektedir. Özel zirkotitan implantlar sayesinde de diş eksikliklerini gidermekte geç kalmış ve kemik erimesi oluşmuş kişiler için ileri cerrahi tekniklere çok fazla başvurmadan ince kemiklere oldukça sağlam fakat diğer implantlardan daha ince implantlar yerleştirip hastalarımızın eksikliklerini giderebilmekteyiz.

Kaynak: Bültenler