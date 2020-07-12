Eksik Beşiktaş, Malatya'da galibiyet arıyor 3'üncülük için parola 9 puanSergen Yalçın'dan zorunlu kadroSarı kart sınırında 5 futbolcuAli DANAŞ - Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

3'üncülük için parola 9 puan

Sergen Yalçın'dan zorunlu kadro

Sarı kart sınırında 5 futbolcu

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yarın akşam Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken, Yasin Kol dördüncü hakem olacak.Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Sezon bitiminde lig sıralamasında üçüncülüğü hedefleyen siyah beyazlıların asıl amacı ise sadece Malatya değil, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni de yenerek 3 maçta 9 puan almak ve Sivasspor'un puan kaybını beklemek.Siyah beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da, tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanla 13'üncü sırada olan, ancak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalamak peşinde.SERGEN YALÇIN'DAN ZORUNLU KADROBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığından dolayı kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve yine Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba'nın yanı sıra, 2 haftadır tedavileri sürdüğü için idman yapmayan Umut Nayır ve Adem Ljajic, Malatya deplasmanında takımda olmayacak.Tecrübeli teknik adam, sakat olan Burak Yılmaz'ın yerine Boateng ve Güven Yalçın arasında bir tercih yapacak. Tecrübesiyle Boateng bir adım önde görünürken, Kasımpaşa'ya attığı galibiyet golüyle çok büyük moral kazanan Güven Yalçın'ın da onbirde başlaması sürpriz olmayacak. Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül'ün yerine Lens'i sağ beke çekmesi de hücum hattında değişikliklere yol açacak. Sağ beke geçen Lens'in yerine Boyd'un oynaması beklenirken, 10 numara pozisyonunda Diaby ve sol kanatta da N'Koudou hücumdaki diğer oyuncular olacak. Atiba'nın cezalı olmasından dolayı orta sahada Elneny ile beraber Necip'in yer alması da hemen hemen kesin gibi.Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında sürpriz bir şekilde onbire almadığı Vida'yı, Malatya karşısında yeniden onbire döndürmesi beklenirken, Lens ile beraber defanstaki diğer oyuncuların Ruiz ve Caner Erkin olması çok yüksek ihtimal.Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel onbiri Ersin-Lens-Vida-Ruiz-Caner-Necip-Elneny-Boyd-Diaby-N'Koudou- Boateng (Güven) şeklinde.SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCUBeşiktaş'ta 5 futbolcu Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor ve Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Bu arada maç kadrosunda yer almayacak olan Umut Nayır'ın da 3 sarı kartı bulunuyor.

Kaynak: DHA