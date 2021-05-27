Ekşi yemedim karnım ağrımıyor ne demek?
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Ekşi yemedim karnım ağrımıyor ne demek?

Ekşi yemedim karnım ağrımıyor ne demek?
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Günlük hayatta sık sık duyduğumuz "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" deyiminin anlamı merak ediliyor. Peki, Ekşi yemedim karnım ağrımıyor ne demek?

Anama vurgu yapmak ve etki bir ifade oluşturmak için kullanılanEkşi yemedim karnım ağrımıyor deyiminin anlamı merak ediliyor. Peki, Ekşi yemedim karnım ağrımıyor ne demek?

ÇİĞ YEMEDİM KARNIM AĞRIMIYOR NE DEMEK?

"Herhangi bir suç işlemedim ki korku duyayım, işi eksik yapmadım ki olumsuz sonuçtan kaygılanayım" anlamında kullanılır.

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