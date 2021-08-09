"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesine soruşturma
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"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesine soruşturma

'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesine soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet...

- "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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