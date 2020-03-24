Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz
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Karacabey, Bursa, Güncel

Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz

Ekşi mayalı ekmeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

24.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz

Ekşi mayalı ekmeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ekmek ustası Naci Türk, yaptıkları ekşi mayalı ekmekler ile ilgili bilgiler verdi. Türk, "Ekşi mayalı ekmek, sağlık ve bereket olmak üzere 2 ayrı önemli unsuru bünyesinde barındırır. Ekşi mayalı ekmek; geç bayatlar. Unutkanlığı azaltır. Sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar ve bayatlamaz. Gerçek bir ekşi mayalı ekmek kalın ve silikonizedir. İçinde peynir gibi gözenekler oluşturur. Gerçek bir ekşi mayalı ekmekte olması gerektiği gibi biz, ekmeklerimizi 30 saat fermantasyon yöntemiyle buzdolabında bekletiliyoruz. Benim ayrıca özel oluşturduğum bir formül var. Bu formül sayesinde ekmek daha sağlıklı hale geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Mevcut bilinen yöntemlerle tutulan ekşi mayanın kendi geliştirdiğim bir formülle faydalı bakteri oranını artırıyorum. Bu oran arttıkça da ekmek yapım esnasında soğuk hava yardımıyla 30 saat ekmekle mayayı karıştırarak, mayadaki bakterilere undaki gluten seviyesini yediriyorum. Ekmekteki gözeneklerin çıkması mayanın gluten seviyesini en aza indirdiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir ekmeğin doğal olacağına ve buna bağlı olarak da bereketli bir hale geleceğine işaret eden Naci Türk, "Ülkemizde sanayi mayasıyla yapılan ekmekler belli bir zaman bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ama biz özümüzden kopmayarak ekşi mayalı ekmeğe yönelmeliyiz. Çünkü ekşi mayalı ekmeğin sağlık açısından birçok faydası var. Sağlıklı ve doğal bir ekmek, ayrıca bereket getirir. Ülkemizde ekmek israfı oldukça fazla. Araştırmalar sonucunda ülkemizde yılda 1 milyar 700 milyon ekmek çöpe gidiyor. Sanayi mayaları nedeniyle bir ekmek 2 gün içinde bayatlıyor. Buna karşın ekşi mayalı ekmeğin bir dilimi bile israf olmuyor. Bizim sanayi mayasını firmamıza sokmayarak, kendi formülümüz olan ekşi maya ile yatığımız bir ekmek normal ortamda en az 5, en fazla 8 gün, dolapta 16 gün ve difrizde 6 ay kendini muhafaza edebiliyor. İşte benim amacım bu ekmek israfına dikkat çekmek ve milli ekonomimize katkı sağlamak. Bir ülkede ekmek çöpe gitmezse, bereket artar. Toprak daha fazla dinlenir, çiftçi daha az gübre atar. ve böylece daha katkısız, daha doğal bir bereket ortaya çıkar" diye konuştu.

Ekşi mayalı ekmekle bağışıklık sistemi güçlendirilerek koronavirüse karşı tedbir alınabileceğini söyleyen işletme sahibi Hakan Küçük ise, "Virüsten kendimizi ekşi mayalı ekmek yiyerek koruyabiliriz. Ekşi mayalı ekmeğin içinde bulunan probiyotikler, undaki gluten seviyesini en aza indiriyor. Bu da bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yol açıyor. Türkiye'de ticari ve endüstriyel maya kullanmadan ekmek üretimi yaparak, örnek bir model olmak istiyoruz" dedi. - BURSA

Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İsrafı önlüyor! Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz

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