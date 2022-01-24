Ekşi Elmalar filmi ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filminin nerede çekildiği, konusu, oyuncuları gibi bilgiler merak edildi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar filmi 2016 yılında çekilmiştir. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ne? Ekşi Elmalar oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film merakla beklenmekte. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ne? Ekşi Elmalar oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI KİMLER?

• Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

• Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

• Songül Öden - Türkan Özay

• Şükran Ovalı - Safiye Özay

• Şükrü Özyıldız - Özgür

• Fatih Artman - Hatip

• Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

• Caner Cindoruk - Servet

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• Devrim Yakut - Ayda Özay

• Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

EKŞİ ELMALAR ÖDÜLLERİ

• 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

Seçici Kurul Özel Ödülü (Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı)

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