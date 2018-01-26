Eksi 7 derecenin hissedildiği Sivas'ta 410 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 410 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Termometrelerin eksi 7 derece gösterdiği kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte oldukça zorlandı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda tuzlama çalışması yaptı.

410 köy yolu kapalı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; merkezde 12, ilçelerden Akıncılar'da, Altınyayla'da 6, Divriği'de 59, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 20, Hafik'te 15, Gürün'de 50, Zara'da 35, Şarkışla'da 43, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 45, Kangal'da 40, Suşehri'nde 45, İmranlı'da 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.