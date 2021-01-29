Eksi 30'ların yaşandığı ilçede sokak köpekleri için yuvalar yaptı

ERZİNCAN'da reklam tasarım ve yazılım ile uğraşan Emre Bulunmaz (30), en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 25 ile 30 derece arasında seyrettiği Erzurum'un Çat ilçesinde sokak köpekleri için 13 adet yuva yaptı.

ERZİNCAN'da reklam tasarım ve yazılım ile uğraşan Emre Bulunmaz (30), en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 25 ile 30 derece arasında seyrettiği Erzurum'un Çat ilçesinde sokak köpekleri için 13 adet yuva yaptı.

Erzurum'a 52 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesinde sokak köpeklerinin donarak hayatını kaybettiklerine dair sosyal medyada görüntüler izleyen Erzincanlı Emre Bulunmaz, Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverden aldığı destekle ilçeye geldi. İlçeyi gezerek sokak köpeklerinin durumunu tespit eden Bulunmaz, aldığı bir kamyon ahşap paletle yuva yapmaya başladı. Paletlerin üzerini naylon ve branda ile kaplayan Bulunmaz, içlerini de straforla döşedi. Soğuk havaya rağmen ilçedeki hayvanseverlerin desteğiyle çalışan Emre Bulunmaz, 13 yuvayı 4 gün içinde hazır hale getirdi. Bulunmaz ve yardım eden vatandaşlar, yuvaları ilçe merkezinde sokak köpeklerinin yoğun olarak yaşadığı alanlara yerleştirdi. İçlerine mama da bırakılan yuvalara köpekler yerleşmeye başladı.

'KÖPEKLER İÇİN SICAK BİR YUVA OLACAK'Havaların soğumasıyla birlikte ilçede 5- 6 yavrunun donarak öldüğüne dair sosyal medyada çıkan haberler i görünce Çat'a gelmeye karar verdiğini söyleyen Emre Bulunmaz, "Geldikten sonra yöreyi biraz gezdim, soğuk hava sebebiyle hayvanların yere basamadıklarını gördüm. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımlarla bir kamyon ahşap palet alarak yuva yapmaya başladım. Naylon ve branda kapladıktan sonra içlerine strafor yerleştirdiğimiz yuvalar köpekler için sıcak bir yuva olacak" dedi. FATURALARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

'Allah'ın sessiz kulları' dediği hayvanlar için bir süreden beri çalıştığını anlatan Bulunmaz, daha önce Erzincan, Kayseri, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da yuvalar yaptığını, Çat'taki işini tamamladıktan sonra da Ankara'nın Çubuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gideceğini söyledi. Bulunmaz, hayvanseverlerin gönderdiği yardımları nerede harcadığına dair aldığı faturaları sosyal medyada paylaştığını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı