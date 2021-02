Eksi 30'ları gören Diyadin'de, jeotermal kaynaklarla 33 serada domates üretilecek

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı güçlendirilip, jeotermal kaynaklar üzerindeki mevcut seralara ek olarak kurulacak seralarda domates üretimi yapılacak.

'Tarım potansiyelini keşfet Ağrı' sloganıyla Vali Osman Varol'un girişimleri sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onayı alınan proje ile hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü yörede, jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretimi yapılan 2 seraya, Davut köyü mevkisindeki 1297 dekar alanın 860 dekarına 33 sera daha eklenecek. Geri kalan bölümüne ise sanayi ve atık yönetimi alanları yapılacak, çok sayıda kişiye de istihdam sağlanacak.

'MAYISTA İHALEYE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ'Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut seralarda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, "Şu an eksi 35 derecede bu alanda kurulan seralarda domates üretiyoruz. Sayın Valimiz Osman Varol'un başkanlığında sera organize sanayi bölgesi kurulacak inşallah. Bakanlığımızın destekleri ile mayıs ayında ihaleye çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'1300 DÖNÜM ARAZİDE 800 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'Diyadin'de üretilen domateslere gelen talebi şu an için karşılayamadıklarını kaydeden Balcı, "Sera organize sanayi bölgesi kurulduğunda 1300 dönüm arazi üzerinde 800 kişi istihdam edilecek. 33 sera yapılacak. Toplam 760 bin metrekare alanda sera yapmayı hedefliyoruz. Şu anda Diyadin'de mevcut olan seralarda her hafta domates hasadı yapılıyor. Domateslerimiz farklı bir lezzete sahip. Biz 'Menemenin soğansızı, Diyadin'in domatesi makbuldür' diyoruz. Şu an taleplere yetişemiyoruz. İnşallah sayın valimizin başkanlığındaki projemizle kapasitemizi artırarak taleplere yetişmeyi hedefliyoruz" dedi.EKSİ 30 DERECEDE ÜRETİM Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Fatih Yılmaz da mevcut seralarda, yılın 12 ayı kesintisiz üretime devam ettiklerini belirterek, üretilen domateslerin Antalya dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini söyledi. Yıllık üretim miktarının mevsim şartlarına göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: "Şu an mevcut seralarımız 40 dönümlük alan üzerinde kurulu. Yılın 12 ayı üretim yapıyoruz. Hava sıcaklığı eksi 25 ila 30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu şartlarda da aynı üretime devam ediyoruz. Seralarda kurduğumuz sistemle topraksız tarım yapıyoruz. Otomasyon sistemi ile idare ediliyor. Seralarımızda çatılar otomatik olarak açılıp kapanıyor. 12 ay boyunca ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere ülke sınırları içerisindeki birçok ile gönderiyoruz. Bu illere Antalya'da dahil. Her ne kadar Antalya merkezi gibi görünse de talep doğrultusunda domateslerimizi oraya da gönderiyoruz. Şimdilik 40 çalışanımız var. Standart dönüme 1 kişi olmak üzere 40 dönümlük alanda 40 kişi çalışıyor. Seraların genelde standardı budur. Yıllık ortalama üretim kapasitemiz yaz ve kış mevsimine göre değişiyor. Yaz aylarında 1500 tona kadar üretim olurken, kışın ise ortalama 1200 ton civarında üretim yapıyoruz. Şu an için sadece domates üretiyoruz. Tabi ilerleyen zamanlarda hayata geçirilecek proje ile farklı sebze ve meyveler de üretmeyi planlıyoruz."

İlçede yaklaşık 4 yıldır kurulan seralarda çalışanlardan Serdar Yaman da "Bu seralarda şu an 40 arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Haftada bir hasat yapıyoruz. Eksi 30 ile 40 derece arasında değişen hava sıcaklıklarında bile üretim yapabiliyoruz. Bu girişimin memleketimize çok büyük bir katkısı var. Bu proje hayata geçirilince bizim gibi birçok kişiye iş kapısı oldu. İnsanlarımız artık batıya gitmez. Çok güzel bir iş imkanı. Sayın valimize buradan teşekkür ediyoruz. Bu organize sera bölgesinin gelişmesi için büyük katkıda bulundular. İnşallah bununla birlikte bütün gençlerimiz çalışır, memleketimiz gelişir, insanlarımız artık kendi memleketlerinde çalışır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı