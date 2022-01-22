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Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesini ziyaret eden turistler, eksi 3 derece sıcaklıkta termal havuzun keyfini doyasıya çıkarıyor.

TERMAL, YALOVA (İHA) - Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesini ziyaret eden turistler, eksi 3 derece sıcaklıkta termal havuzun keyfini doyasıya çıkarıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Bizans dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcaları soğuk kış aylarında da turistlerin ilgili odağı oldu. Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra yarı yıl tatili için de Termal içesine gelen turistler, şifalı suların tadını çıkarıyor.

Eksi 3 derece hava sıcaklığına rağmen adeta kaplıcalara akın eden turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek eğleniyor.

Turistler, kar yağışında termal havuzun keyfinin bir başka olduğunu söylüyor. - YALOVA

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

Eksi 3 derecede termal havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Yalova, Termal, Bizans, Roma, Ekonomi, Haber

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