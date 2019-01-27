Eksi 20 Derecede Winterfest 2019 Kış Festivali Coşkuyla Başladı

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 gün sürecek "Sarıkamış Winterfest Festivali" başladı. Ziyaretçiler gündüz kayak yapmanın akşam da eğlencenin keyfini çıkarıyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Winterfest Festivali için gelen yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi. Eksi 20 derecedeki gece eğlenceleri ziyaretçilerden tam not aldı. Festivalin organizatörü Samet Gök, katılımın yoğun olduğunu belirterek "Sarıkamış'ta gördüğünüz üzere Winterfest programı bugün başladı. Şuanda binlerce katılım söz konusu, hava sıcaklığı -20 derece ama insanlar ateş başında eğlencenin keyfini çıkarıyorlar. Kayak severleri Sarıkamış'a bu eğlenceye bekliyoruz." dedi.

Festivale katılan Gülsüm Gemalmaz, "Şuanda -20 derecede Sarıkamış coşuyor. Bu coşku tüm misafirlerimiz ile birlikte herkesi sarıp sarmaladı. Eğlence ve mutluluk zaten had safhada. Misafirlerimizin mutlu anılarla dönmesinin bir yolu da kristal kar üzerinde kaydıktan sonra böyle bir eğlence yaşamaları. Herkesi tüm kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, festivalin renkli sahneler aldığını ifade ederek "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gördüğünüz üzere misafirlerimiz eksi 20 derecede güzel şekilde eğlenmektedirler. Sömestr tatilinde bütün otellerimiz yüzde 95 doluluk seviyesine ulaşmıştır. Misafirlerimiz sabah kayak yapmanın ve akşam da böyle eğlencelerin keyfini çıkarıyor." şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA