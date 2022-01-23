Eksi 16 derecede termal havuz keyfi

BANAZ, UŞAK (İHA) - Uşak'ta yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, eksi 16 derecede termal havuza giderek havuzun keyfini çıkardı.

Banaz ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yer yer 10 santimetre kalınlığa yükselen kar birikintileriyle birlikte termometreler de eksi 16 dereceyi gösterdi. Uzun aradan sonra yağan karı fırsat bilen vatandaşlar Banaz ilçesinde bulunan termal tesise giderek şortlarıyla termal havuza girip, 40 derecelik havuzun keyfini çıkardı. Kar yağışının devam ettiği sırada havuzda yüzen vatandaşlar ilginç anlar yaşarken, havuzda yüzen insanları gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. - UŞAK