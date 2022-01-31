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Eksi 16 derecede soyunup kara girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eksi 16 derecede soyunup kara girdi

Sivas'ta Kadim Alıcı adlı vatandaş, sıfırın altında 16 derecede soyunup kara girdi.

ERZURUM (İHA) - Sivas'ta Kadim Alıcı adlı vatandaş, sıfırın altında 16 derecede soyunup kara girdi. Alıcı, karlı zeminde yuvarlanıp kar banyosu yaparak enerji patlaması yaşadığını söyledi.

Sivaslı vatandaş, Erzurum'da sıkça kullanılan "soğuğa karşı yiğitlik olmaz" sözünü boşa çıkarttı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle gösterdi. Sıfırın altında 16 derecede birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı. Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, enerji patlaması yaşadığını belirtti. Alıcı, her saban bir bardak pekmez içtiğini, bu nedenle üşümediğini söyledi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum, Enerji, Sivas, kar, Yerel, Haber

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