Eksi 15 derecede sokak hayvanlarına yem desteği

11.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:56

Van Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.



Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu Van'da, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde ağır kış şartlarının etkili olduğu kentte her gün 32 beslenme odağına günlük 120 kilogram kedi ve köpek maması bırakılırken, okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarından toplanan artık yemekler aç kalan hayvanlar için doğaya bırakılıyor. Sanayi sitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanı, Kalecik TOKİ, İskele Sahili, Tarihi Van Kalesi ve Özalp yolu üzerinde bulunan noktalara da yem bırakan ekipler, küpesiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını da barınağa götürüp bakımlarının yanı sıra kısırlaştırma çalışmalarını da gerçekleştiriyor.



Kış aylarının başlaması ile birlikte düzenli olarak sokak hayvanları ve yaban hayvanlar için yem bıraktıklarını belirten Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarının aç kalmamaları için fazladan enerji sarf ettiklerini söyledi. Bölgenin en donanımlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahip olduklarını hatırlatan Saraçer, "Bu merkezimiz hasta hayvanlarımızın bakım, rehabilitasyon ve tedavilerinin yanında sokak ve yaban hayvanları için de günlük beslemeler çıkarıyor. Kentin farklı noktalarında bulunan 32 adet odak noktamıza günlük 120 kilogram kedi ve köpek maması bırakıyoruz. Ayrıca ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde yemekhanesi bulunan okullarımızdan, esnafımızdan ve bazı kamu kurumlarından topladığımız yemek artıklarını da yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için dağıtımlarını yapıyoruz. Hayvanlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan, hayvan severler ve vatandaşlar da Van Büyükşehir Belediyesinin süreklilik gösteren uygulaması için yetkililere teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA