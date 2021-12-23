Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi - Haberler
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Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi

Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi ile ziyaretçi akınına uğrayan Frig Vadisi ve buz tutan Emre Gölü, eksi 15 derecede sıcak hava balonundan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi ile ziyaretçi akınına uğrayan Frig Vadisi ve buz tutan Emre Gölü, eksi 15 derecede sıcak hava balonundan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, soğuk havaya aldırmayarak sıcak hava balonuyla buz tutan Emre Gölü'nün üzerine doğru havalandı. Sıcak hava balonuyla 3 bin yıllık tarihi Frig Vadisi'nin muhteşem kuş bakışı görüntüsünü fotoğraflayan Kaymakam Koyuncu, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük beğeni toplayan kartpostallık fotoğraflar, tüm kesim tarafından adeta paylaşım rekorları kırdı. - AFYONKARAHİSAR

Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi

Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi

Eksi 15 derecede sıcak hava balonu keyfi

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