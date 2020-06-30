Ekrem Yüce, Yerelsen genel başkanı seçildi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yerelsen Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası genel başkanlığına seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yerelsen Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası genel başkanlığına seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de düzenlenen Yerelsen 6. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında Yüce'nin yanı sıra Yerelsen Genel Sekreteri Ali Danışık, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sendika temsilcileri, genel müdürler, delegeler ve basın mensupları yer aldı.

MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2005'te sadece Kocaeli'de 17 üye ile kurulan Yerelsen'in bugün itibarıyla 8 büyükşehirde 90 üzerinde üyeye sahip işveren sendikası haline geldiğini belirtti.

Başkan Yüce de yaşamın temelinin emek olduğunu ve çalışan emekçilerle her zaman ortak noktayı bulduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar karşılıklı mutabakat içinde birçok emekçimizin haklarını verdik. Bundan sonra da aynı minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sendikadan önce yapılmış toplu iş sözleşmelerindeki yasal dayanağı bulunmayan, uygulama imkanı olmayan, üyeleri bağlayıcı hükümlerin mevzuata uygun hale getirildiğini anlatarak, yine TİS'lerin, işçi sendikalarıyla mutabakat içinde, kamu yararı dikkate alınarak, makul ve Türkiye standartlarında uygulanabilir sözleşmelere dönüştürüldüğünü kaydetti.

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, 2008 yılından beri üye olarak hizmet aldıkları ve bu süreçte 6 dönem toplu iş sözleşmesi imzaladıkları Yerelsen'in her sözleşmede kurumun menfaatlerini ön planda tuttuğunu sözlerine ekledi.

Olağanüstü genel kurul sonrası seçime tek liste halinde aday gösterilen Yüce, Yerelsen genel başkanı seçildi.

Kaynak: AA