Ekrem Yüce kimdir? Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir merak edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği ne? Ekrem Yüce hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKREM YÜCE KİMDİR?

Ekrem Yüce (1954; Geyve, Sakarya), Türk siyasetçi. 5 Nisan 2019'dan beri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ekrem Yüce doğum tarihi : 1954

Ekrem Yüce kaç yaşında : 67 yaşında

Ekrem Yüce nereli : Sakarya

Ekrem Yüce mesleği ne : Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

İlk yılları ve eğitimi

1954 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinin Çengel köyünde doğan Yüce; ilk ve ortaöğrenimini Pamukova'da tamamladı. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda tamamladı. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı.

Kariyeri

1999'da Erenler Belediye Başkanı seçildi, 2003'te görevini tamamladı. 2003'te ÇAYKUR yönetim kurulu başkanı oldu, 2011'de görevini tamamladı. 2011'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında müşavir olarak göreve başladı, 2012'de görevini tamamladı. 2012'de Doğu Karadeniz Projesi bölge kalkınma idaresi başkanı oldu, 2018'de görevini tamamladı. 24 Haziran genel seçimlerinin ardından ÇAYKUR genel müdürü olarak atandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi; mazbatasını 5 Nisan 2019'da alıp görevine başladı.

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