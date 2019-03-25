Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce Geyve'de ziyaretlerine devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Geyve'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Geyve'ye bağlı Bayat, Kozan ve Bozören mahallelerini ziyaret eden Başkan Adayı Ekrem Yüce, vatandaşlarla buluştu. Geyve'de büyük bir çoşkuyla karşılanan Ekrem Yüce'ye ziyaretlerinde Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve teşkilat mensupları eşlik etti.

"Geyve'den güçlü bir destek gelecektir"

İstikrara karşı düzenlenen tüm oyunlara cevabı sandıklarda vereceklerini ifade eden Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Biz birlik ve beraberliğimizle güçlüyüz. İlçe belediyemiz, Büyükşehirimiz, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. Başkanımız Murat Kaya ile birlikte güzel işlere imza atacağız. Hep birlikte ilçemizin, mahallelerimizin gelişimi için çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçimlere bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Geyve'den hem şahsıma Büyükşehir'de hemde Murat Kaya kardeşime güçlü bir destek gelecektir. İnşallah 31 Mart gecesi istikrarı devam edeceği gün olacak. 31 Mart seçimleriyle ilçelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz yeniden şahlanışa geçecek" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA