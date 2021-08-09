Ekrem Orhon Vefatının 38. Yılında Anıldı
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Ekrem Orhon Vefatının 38. Yılında Anıldı

Ekrem Orhon Vefatının 38. Yılında Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Rize Belediyesi eski başkanı merhum Ekrem Orhon vefatının 38. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Rize Belediyesi eski başkanı merhum Ekrem Orhon vefatının 38. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Rize Kalesi'nde bulunan kabrinin başında Rize Belediyesince düzenlenen programa, Rize Valisi Kemal ÇEBER, Ekrem ORHON'un oğlu Asya ORHON, kızı Çayhan Orhon DERVİŞOĞLU, Rize Milletvekili Muhammed AVCI, Rize Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın BİLSEL, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet PATLAK, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan DEDEBAĞI, İl Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN, İl Müftüsü Naci ÇAKMAKÇI, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Rize Valisi Kemal ÇEBER anma programında yaptığı konuşmada; "Bir vefa günü için bir aradayız. Ekrem Orhon'u anarken karakteristik toplum kimliğimizi de ortaya koyuyoruz. Bizim toplumumuz kendisine hizmet eden insanları unutmaz ve hep anar. Ekrem Orhon da öyle birisi olmuştur. Şehrimiz için yaptığı çalışmışlardan dolayı ben de kendisini rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.

Rize'ye geldiğim zaman, ilk duyduğum isimlerden birisi de Ekrem Orhon ismi oldu. Kendisi ufku çok geniş bir insandı. ABD'ye gidiyor, orda eğitimini alıyor ve Karayolları Bölge Müdürü oluyor. Birçok iş teklifi kedisine geliyor. Ama aklının bir kenarında hep memleketi var. Burayı bırakıp gitmiyor.

O günlerde, Ovit'in geleceğini görmüş bir isimdi. "Gün gelecek denizin üstünde havalimanı yapacağım" dediği de rivayet edilir. Ekrem başkanımızın çok geniş bir ufku vardı. Hem hayat hikayesini dinlediğinizde hem de Rize için yaptıklarına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Milletimize, devletimize ve toplumumuza hizmet eden insanları unutmamak lazım. Çünkü marifet iltifata tabidir. Bu anlamda, sevgili başkanımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duayla sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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