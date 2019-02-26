Ekrem Oran, "Sanata, Sanatçıya Destek Olacağız"

Çeşme'nin mahallerinde seçim çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüren Oran, Ilıca Mahallesi'ndeki sanat atölyelerini de ziyaret ederek, seramik kursuna katılan Çeşmeli kadınlarla söyleşti.

Çeşme'ye Sanat Sokağı

Seramik atölyesinde kurs gören kadınlara,ihtiyaçları olan seramik fırınını alma sözü veren Belediye Başkan Adayı Oran, "Seramik fırını, güzel, aydınlık insanlara, Atatürk'ün kızlarına hayırlı olsun. Çeşme'de sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız. Ayrıca Çeşme'ye yakışacak bir Sanat Sokağı için de çalışma yapacağız" dedi.

Çeşme ve Alaçatı'ya Kültür ve Sanat Merkezi

Çeşme'de insanları kültür, sanat ve sporla buluşturacaklarını vurgulayan Oran, "Çeşme'nin ve Alaçatı'nın acil olarak Kültür ve Sanat Merkezi'ne ihtiyacı var. Çakabey Kültür Merkezi artık ihtiyaca cevap veremiyor. Alaçatı'daki Kültür Merkezi'ni, ekonomik ömrünü doldurmuş, temelinden dize kadar su ile dolan Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp, Alaçatı mimarisine uygun olarak yenisini yapacağız. Çeşme'ye de modern bir Kültür ve Sanat Merkezi yaparak, önemli bir eksikliği gidereceğiz. Çeşme ve Alaçatı, tiyatro, bale, konser, edebiyat ve sanat söyleşileri ile kültür ve sanatta da hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.

Mübadele ve Kent Kültürü Müzesi

Kentlerin meydanları ve meydanlardaki simge eserleri ile anıldığına dikkat çeken Belediye Başkan Adayı Oran, Çeşme ve Alaçatı'daki meydanları da elden geçireceklerini anlattı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan, Çeşme Belediyesi tarafından kamulaştırılan binayı restore ettikten sonra Mübadele ve Kent Kültürü Müzesi yapacaklarını açıklayan Oran, "Çeşme'de yaşayan insanlarımız, evlerindeki babalarından, dedelerinden, anneanne, babaannelerinden kalan hatıraları bu müzeye bağışlayabilecek ve profesyonel müzecilik anlayışıyla, bağışlayanların isimleri ile sergileyeceğiz. Atıl ve boş durumdaki meydanlarımızı canlandıracağız. Heykel yarışmaları ile belirleyeceğimiz eserlerle donatacağımız meydanlar, kentimize ayrı bir anlam katacak" diye anlattı.

Kaynak: Bültenler