Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Süleymaniye Mahallesi sakinlerinden Sevim KÖKLÜ'nün eşi Yıldız TUNGUL ve Merhum İbrahim KÖKLÜ'nün kardeşleri Ülkü, Ali Rıza ve Gülyüz KÖKLÜ'nün babaları Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ülkü KÖKLÜ: 0532 711 05 30

22 Aralık 2021, Çarşamba

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