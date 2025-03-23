Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında serbest bırakıldı. Bu karar sonrası İBB'ye kayyum iddiaları ortadan kalkmış oldu. İmamoğlu yerine İBB Meclisi'nden bir ismin İBB Başkanı seçilmesi bekleniyor. Öte yandan Başsavcılık, serbest bırakılma kararına itiraz edecek. Ekrem İmamoğlu yerine İBB'ye kayyum atanacak mı?

EKREM İMAMOĞLU YERİNE İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?

İmamoğlu, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.

"KENT UZLAŞISI" SUÇLAMASINDA ADLİ KONTROL KARARI

Ayrıca, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

KAYYUM İDDİALARI ORTADAN KALKTI

Sulh Ceza Mahkemesinin Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında serbest bırakılması kararı ile kayyum iddiaları ortan kalkmış oldu.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKANINI SEÇECEK

İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılması sonrası İBB'ye kayyum atanmasına gerek kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı kapsamındaki terör soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında bu Metin'de yer alan serbest bırakma kararı ile mali soruşturma kapsamındaki bir kısım serbest bırakma kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığımız itiraz edilecektir." ifadelerine yer verildi.

SAVCILIK İFADESİ

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör kapsamında verdiği ifadede şu ifadeleri kullanmıştı:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamındaki savcılıkta 10 sayfalık ifade vermişti.

"Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusunu İmamoğlu, "Benim ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz, bir parçası olamaz. Bunun bana sorulmasını bile zul kabul ederim." diye cevapladı.

İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildim. O dönemde İstanbul'da Millet İttifakı'nı temsil eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den izin alarak, 'Millet İttifakı adayıyım bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim. Bu anlayış ile ileride bütün ülkemizde Türkiye İttifakı'nı temsil etmemiz gerekir.' dedim. O günden bugüne her siyasi yarışta, özellikle İstanbul seçimlerinde İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım. Başka bir siyasi partinin yaptığı tarif ve o tarifi, aynı duyguyu paylaşan kişilerin durumu kendilerini bağlar. 'Kent Uzlaşısı' ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Yukarıda ismi geçen terör örgütleri ve bağlantılı bir kısım terör örgütü üyelerinin ne isimlerini ne söylemlerini biliyorum ne de takip ettim, öyle bir merakım da yoktur. 2024 yerel seçimleri öncesi bilindiği üzere İstanbul'da DEM Parti büyükşehir belediye başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş'ı çıkarmıştır. Dolayısıyla yarıştığımız adaylar içerisinde DEM Parti'nin adayı da vardır. Buna rağmen CHP, İstanbul ve birçok ilimizde Türkiye İttifakı söylemini sloganlaştırarak kapsayıcı bir yerel seçim politikası gütmüştür. Bu çerçevede İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif illerinde, ilçelerinde oluşan meclis üyesi listelerinde her parti ve görüşten isimler dahil edilmiştir."

İstanbul'da birçok ilçede geçmişte başta AK Partili olmak üzere İYİ Parti, MHP, BBP ve DEM Parti gibi birçok partide siyaset yapmış insanların listelere dahil edildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu süreç, CHP Genel Merkezi üzerinden onaylı listeler halinde ilçelere tevdi edilmiş ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmiştir. Bilinmelidir ki ilçe seçim kurulları, hakkında terör örgütü üyeliği dahil farklı sebeplerle seçilme hakkına sahip olmayan kişileri listelerden çıkartır ve onların yerine isim verilmesi konusunda tanınan sürede tamamlanması istenir.

Soruda gördüğüm kadarıyla 2022'de tespit edildiği söylenen insanların 2024 yılındaki bu listelerde görülmesi halinde müdahale edilmesi ve çıkartılması gerekirken, AK Parti'nin İstanbul'da ve 26 ilçede kaybettiği seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan soruşturma süreciyle meclis üyelerinin bahsi geçen ve terör örgütü üyesi olduğu ifade edilerek yasal işlem başlatılmıştır. Bu işlemi bir kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum. Ya İlçe Seçim Kurulu görevini yapmamıştır ya da Yüksek Seçim Kurulu görevini yapmamıştır ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değildir. Sonuçta işlem yapılan insanların içinde devlet memuru dahi vardır. Konuyla ilgili bilgim bu kadardır. 'Kent Uzlaşısı', bana değil şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır."

İmamoğlu'na, "Kent Uzlaşısı' kapsamında İstanbul ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ile belediye başkan yardımcılarından 18 şahsın UYAP verilerine göre terör kayıtlarının olduğu, yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan yazışmalarda bahse konu 18 kişinin 2024 yerel seçimlerinin yaklaşık 1 ay öncesinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden CHP'ye üye olarak geçtikleri ve karar mekanizmalarında yer almalarının sağlanması"na yönelik tespitler soruldu.

İmamoğlu, bu soruyu, "39 ilçede yaklaşık 1500'e yakın meclis üyesinin kim olduğu ya da kimlerle iltisaklı olduğu meselelerini bilmem mümkün değildir." yanıtını verdi.

Soruşturmanın şüphelilerinden Azad Barış'la irtibatının sorulması üzerine İmamoğlu, "Azad Barış isimli şahsı tanıyorum. Azad Barış'la tanıştığım yaklaşık 7 yıl içerisinde, sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimci ve toplumsal siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM Partili milletvekilleriyle bir araya gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz, muhtelif toplantılar yaptığımız şahıstır. Azad Bey ile tanıştığım 2019 yılında da eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydı." dedi.

Tam hatırlayamamakla birlikte, ondan fazla kez Azad Barış'la, diğer çoğunluğu DEM Parti milletvekili olan gruplarla birçok toplantı yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, bu toplantıların içeriğinin tamamen teknik sunumlar ve araştırmalar şeklinde olduğunu, sunumları çoğunlukla Barış'ın yaptığını ifade etti.

Gizli tanık İlke'nin, "2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımlarda da Mahir Polat'ın aracı olduğuna ilişkin konuyla ilgili kamuoyuna haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler işe alındı." beyanları okunarak, İmamoğlu'na bazı sorular yöneltildi.

İmamoğlu, Mehmet Ali Çalışkan'la 2018 yılında İBB başkan adayı olduğu tarihte tanıştığını söyledi.

Reform Enstitüsü'nün düşünce kuruluşu olarak geliştirmek arzusunda oldukları bir kurum olduğunu dile getiren İmamoğlu, ancak zaman içerisinde henüz çok etkin bir faaliyette bulunmaya dönük planlama oluşturulamadığını, vakfın kurucuları arasında kendisinin de yer aldığı kaydetti.

İmamoğlu, ifadesini şu şekilde sürdürdü :

"DEM Parti'yle CHP arasındaki bağlantı ve finansman ilişkisini kurmakla ilgili ne Murat Ongun'un, ne İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Mahir Polat'ın, ne de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın ilişkisi yoktur. Herhangi bir tespitim ve şahitliğim olmamıştır. Kaldı ki CHP'nin Cumhuriyet'le yaşıt siyasi geçmişinde ve kurumsal yapısında bir partiyle ilişki kurma konusunda dışarıdan bir kimsenin aracılığa ihtiyacı yoktur, olamaz. Gizli tanık uygulamasını da beyanlarını da kabul etmiyorum. Çoğunlukla uydurma, kumpas içerikli ve yalan ifadelerdir."