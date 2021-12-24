Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'nin kongresinde konuştu

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Kalkınma Kongresi'nde konuştu.

"TOPLUM ARTIK BÜYÜK BİR KISMI ŞEHİRLERDE YAŞIYOR"

'Kapsayıcılık' başlıklı panelde konuşan İmamoğlu ise "Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan grup yaklaşık 5-6 yaştan başlayan 30 yaşa kadar giden gruptur. Aynı zamanda dünya ekonomisinin en kıymetli tariflerinden birisi kapsayıcılık tarifi. Toplum artık büyük bir kısmı şehirlerde yaşıyor. Kırsal ne yazık ki çok hızlı terk ettik. Bir de bizim kentleşmemizin tarihçesi çok yakın. Yani baktığınızda 30-40 yıl içerisinde hızlı bir biçimde kırsaldan kentte göç ettik. Kırsaldaki sistem somut tespitlerden uzak. Orada farklı bir ferahlık var. Hem istihdam ekonomisi hem gelir ekonomisi açısından öyle. Çünkü tarım ana geçim kaynağı. Tarım, çok enteresan bir tarifle tanımlanır; bir sünger gibidir aslında. İstihdamda ve ekonomide onun kendi ağırlığının misli misli fazlası suyu taşır ya sünger. Aslında toplumda o istihdamı besleyen güçlü yapısı vardı tarımın kırsalda. Ne yazık ki şimdi onu da kaybetti" dedi.

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