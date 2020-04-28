Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Yüksel, Kartal'da altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
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Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Yüksel, Kartal'da altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da devam eden ve 25 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturacak altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Yüksel, Kartal'da altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
28.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da devam eden ve 25 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturacak altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliği ile Kartal'ın merkezinde etkili olan su baskınlarını ortadan kaldıracak 2 bin metre uzunluğundaki yeni yağmur suyu ve atık hatlarının inşa çalışmaları, ilçenin pek çok farklı noktasında eş zamanlı olarak geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte çalışmalara destek veren kurumların temsilcilerinden oluşan heyet, yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışma sahalarında denetimlerde bulundu. Yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmanın ve hatları yenilemenin gerçekleştiği şantiye ve meydanları gezen heyet, çalışmaları yürüten teknik personelden bilgi aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, beraberlerindeki heyet ile sırasıyla Cengiz Topel Caddesi, Neyzen Tevfik Meydanı ve Turgut Özal bulvarının sahil kesimindeki çalışmalarda incelemelerde bulundu. Çalışanlar ile sohbet eden Başkan İmamoğlu, Kartal'ın uzun yıllardır süren bu sorununu çözmede gösterdikleri gayretler için bütün personele teşekkür etti.

KARTAL MEYDANI MÜJDESİ

Neyzen Tevfik Meydanı'nda çalışma projesini özel olarak hazırlanan tablolarda inceledikten sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ'deki çalışma arkadaşlarımız sağ olsunlar, İstanbul'un daha önce dokunulmamış sıkıntılı yerlerine sokağa çıkma yasağı boyunca oldukça güzel işler yaptı. Yıllardır dokunulmayan alanlarda bu girişimi başlattılar ve Kartal da bunlardan bir tanesiydi. Kartal Belediye Başkanımızın da Kartal adına çok ısrarcı olduğu bir işti bu. Hem de sahildeki su baskınlarının engellenmesine yönelik pis su ve yağmur suyunun ayrıştırılması, çaplarının büyütülerek yağmur suyunun denizle direkt buluşturulması çalışması aslında bu çalışmamız. Çok faydalı bir iş oldu. Bir de Kartal Meydanı'na dönük düzenleme işlerimiz var. Bütün bu çalışmalar aslında yapacağımız işin bozulmadan yapılmasına da vesile olacak. Bu bakımdan bu günleri maksimum seviyede değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kartal'daki altyapı çalışmaları tamamlandığında, yoğun yağışlar etkili olduğunda dahi yağmur suları, 2 yeni dikey hat vasıtası ile denize ulaşacak ve sahil kesiminde su baskınları önlenmiş olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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