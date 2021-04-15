Son Dakika | EKREM İMAMOĞLU VE BABASI HAKKINDAKİ DAVA; MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ
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Son Dakika | EKREM İMAMOĞLU VE BABASI HAKKINDAKİ DAVA; MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | EKREM İMAMOĞLU VE BABASI HAKKINDAKİ DAVA; MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ve Yargıtay'dan dönen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ve Yargıtay'dan dönen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı. Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle temyiz taleplerinin Yargıtay tarafından dikkate alınmayarak, dosyanın geri gönderildiğini, temyizden vazgeçilmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde ya da davanın reddi yönünde hüküm kurulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı davanın reddine ve Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin ilamı dikkate alınarak, ilamın kesinleştirilmesine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylükdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu, bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptığını belirterek, "Her şey projeye uygun yapılmıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç nedeniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin  kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararının bozulmasına karar vermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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